Večer o družbeni odgovornosti in trajnostnem razvoju (28. 12.)

Maribor, 27. decembra - Srečko Klapš v komentarju (Ne)odgovorno piše o družbeni odgovornosti on trajnostnem razvoju. Kot izpostavi, bi glede na nezmožnost sprejemanja kompromisov svetovnih političnih egov, vključno z našimi vrlimi politiki in izvoljenimi predstavniki ljudstva v parlamentu, lahko rekli, da so ti najmanj družbeno odgovorni, kaj šele trajnostni.