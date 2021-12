Finance o pomenu občin (27. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Jernej Šmajdek v komentarju Slovenija, moja dežela piše o pomenu občin in skladnega razvoja države. Avtor podpira prizadevanja, da se občinam zagotovijo ustrezna sredstva in orodja za razvoj, saj meni, da je urejenost vseh občin najhitrejša pot do urejenosti države. Meni, da je pogoj za razvoj sposobnost sodelovanja.