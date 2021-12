Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (27. 12.)

Ljubljana, 27. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o sprejetju novega interventnega zakona za blažitev posledic covida-19 in o prvi letošnji potrjeni okužbi s ptičjo gripo pri domači perutnini v Sloveniji. Poročale so tudi o sporni objavi Slovenske vojske in o tem, da tovarna akumulatorskih baterij Mežica prestavlja proizvodnjo litij-ionskih celic.