Primorske novice o letu cepljenja (28. 12.)

Koper, 27. decembra - Antiša Korljan v komentarju Leto cepljenja in politika na izpitu piše, da je minilo leto cepljenja pri nas. Takrat smo ta mejnik pospremili s prepričanjem, da bo težav z virusom kmalu konec. Do poletja smo želeli doseči 70-odstotno precepljenost, se posloviti od epidemije. A so nove različice virusa in zdravstveni zapleti po cepljenju rekli "ne".