Vlada sprejela predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji 2030

Ljubljana, 17. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog resolucije o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, ki je ključni dokument za področje raziskav, razvoja in inovacij. Ta bo osnova za oblikovanje politik, povezanih z družbenim, gospodarskim in trajnostnim razvojem ter družbenimi izzivi, so sporočili iz urada za komuniciranje.