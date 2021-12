Komisija za nadzor javnih financ podprla sklepe glede kadrovanja v energetiki

Ljubljana, 17. decembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes na zahtevo poslancev SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP končala razpravo o kadrovanju v energetiki, ki je bila prekinjena pretekli ponedeljek. Člani komisije so soglasno podprli sklepe, med njimi predlog vladi, da pregleda potek izbora poslovodstva Gen-I in podatke o tem zagotovi komisiji.