Komisija za nadzor javnih financ bo razpravo o kadrovanju v energetiki še nadaljevala

Ljubljana, 6. decembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ je danes na zahtevo poslancev SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP, razpravljala o kadrovanju v energetiki. Medtem ko so predlagatelji opozorili, da kadruje politika, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec poudaril, da je kadrovanje v pristojnosti nadzornih svetov in SDH. Komisija je sicer sejo prekinila.