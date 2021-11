Del opozicije želi na seji komisije DZ pojasnila o kadrovanju v Gen-I

Ljubljana, 15. novembra - Poslanske skupine SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP so zaradi kadrovskih pretresov v energetiki vložile zahtevo za sklic nujne seje komisije DZ za nadzor javnih financ. Predlagajo več sklepov; od vlade med drugim pričakujejo, da prepreči oškodovanje družbe Gen-I in od SDH zahteva primerno ukrepanje, želijo pa si tudi pojasnil o poteku kadrovanja v Gen-I.