Komisija za nadzor javnih financ o kadrovanju v energetiki

Ljubljana, 6. decembra - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo danes razpravljala o kadrovanju v energetiki. Sejo so zahtevali poslanci SAB, LMŠ, SD, Levica in NeP, ki opozarjajo, da si vlada nastavlja politično zveste kadre v nadzorne svete in vodstva podjetij. Posebej izpostavljajo dejstvo, da novega mandata pred kratkim ni dobil predsednik uprave Gen-I Robert Golob.