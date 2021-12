Primorske novice o človekovih pravicah (11. 12.)

Koper, 10. decembra - Alenka Penjak v komentarju Ženska z otroki na begu, božič in to piše o tragediji na reki Dragonji, v kateri je rečni tok odnesel otroka, in o dnevu človekovih pravic. Kot izpostavi, Josep Borrell v imenu Evropske unije pravi, da nas današnji dan opominja, da bo EU podvojila prizadevanja, da bi stala ob strani zatiranim in ogroženim.