Delo o času pred volitvami (11. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Suzana Kos v komentarju Janšev uspeh pri kuhanju žab piše, da so všečna imena, kot so Naša dežela, Z.dej ali gibanje Povežimo Slovenijo, prenapihnjeni balončki, iz katerih bo nekaj zraka gotovo ušlo, saj bodo ta neodbijajoča imena v predvolilnih soočenjih dobila konkretne obraze. Tudi takšne, ki so se s svojim delovanjem že diskreditirali.