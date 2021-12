Mladina o zdravnikih in njihovih plačah (10. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Grega Repovž v komentarju Zdravniki piše o zdravniških plačah in vtisu, ki ga v javnosti pušča ravnanje manjšine. Kot ugotavlja, večina zdravnikov ne dobiva ekscesnih plač, ni uzurpirala javnega sistema, da bi z njim brezsramno služila, ter dejansko trdo dela. Bitke zoper omenjene anomalije, so tudi njihove bitke, ki so se jim izogibali, meni.