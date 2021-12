Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 12.)

Ljubljana, 10. decembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o epidemiološki situaciji Slovenije in o zaprtju stojnic s hrano in pijačo na Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Poročale so tudi o tragediji, ki se je zgodila begunski družini pri prečkanju reke Dragonje in o uvedbi varnostnega sistema za povratno embalažo, ki naj bi povečal ločeno zbiranje in recikliranje plastike.