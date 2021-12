Koritnik po odločitvi ustavnega sodišča: Najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro

Ljubljana, 6. decembra - Minister za javno upravo Boštjan Koritnik odločitev ustavnega sodišča glede vladnega odloka za uvedbo pogoja preboleli ali cepljeni (PC) za zaposlene v državni upravi spoštuje. To pa po njegovih besedah nikakor ne pomeni, da ta ukrep ne bi bil koristen. "Najti bomo morali neke skupne rešitve in to hitro," je poudaril minister.