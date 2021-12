V Lovrencu na Dravskem polju zagorelo gospodarsko poslopje

Kidričevo, 6. decembra - V naselju Lovrenc na Dravskem polju v občini Kidričevo je v nedeljo zvečer zagorelo gospodarsko poslopje. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov pogasili gasilci prostovoljnih društev iz Lovrenca, Pleterij, Apač in Kidričevega, ki so tudi pregledali pogorišče.