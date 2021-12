Gasilci končali delo na požarišču v Vižmarjah

Ljubljana, 3. decembra - Ljubljanski poklicni gasilci so danes zgodaj zjutraj na požarišču skladišča v Vižmarjah v Ljubljani opravili še zadnji pregled požarišča. Ostanke objekta in požarišče so predali lastniku objekta, ki bo s svojimi zaposlenimi prevzel skrb za morebitno novo žarišče oziroma za sanacijo, piše v dnevnem biltenu Centra za obveščanje.