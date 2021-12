Vzrok požara v Vižmarjah še ni znan, OZS pripravljena pomagati svojim članom

Ljubljana, 2. decembra - Policisti so v sredo začeli ogled pogorišča v Vižmarjah, ki še ni končan, prav tako ni znan vzrok požara, so za STA pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. Na policiji pričakujejo, da bo kriminalistična preiskava trajala dalj časa. Škoda je ogromna, obrtniki, ki so člani OZS, lahko pričakujejo tudi pomoč zbornice.