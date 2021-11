V požaru v Barceloni več smrtnih žrtev

Barcelona, 30. novembra - V centru Barcelone je danes okoli 6. ure izbruhnil požar v zapuščeni stavbi nekdanje banke, v kateri so bivali skvoterji. Pri tem so umrli štirje ljudje, med njimi tudi dojenček in triletni otrok, še štiri osebe so rešili, navedbe španskih gasilskih enot povzema francoska tiskovna agencija AFP.