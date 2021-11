Del opozicije za izredno sejo DZ glede zagotavljanja sredstev za dvig plač v socialnem varstvu

Ljubljana, 23. novembra - Del opozicije zahteva izredno sejo DZ, na kateri bi od vlade zahtevali, da s prerazporeditvijo proračunskih sredstev zagotovi manjkajočih 16 milijonov evrov za pokritje dviga plač delavcem v socialnem varstvu ter tako prepreči dvig oskrbnin v domovih starejših občanov. Zahtevo, ki so jo pripravili v Levici, so podprli še v LMŠ, SD in SAB.