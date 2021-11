S podpisom dogovora o višjih plačah po besedah Poklukarja pokazali, da cenijo napore zaposlenih v zdravstvu in sociali

Ljubljana, 18. novembra - Minister za zdravje Janez Poklukar je ob podpisu dogovora o dvigu plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter aneksov k področnima kolektivnima pogodbama dejal, da so z današnjim podpisom pokazali, da cenijo in spoštujejo napore zdravstvenih delavcev in delavcev v socialnem varstvu, ki v času covida-19 "bijejo še posebno bitko".