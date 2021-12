Na slovenski paviljon na Expu prihaja nova trajnostna zgodba

Ljubljana, 2. decembra - Saša Bavec iz Knauf Insulation in direktor Spirita Slovenija Tomaž Kostanjevec sta danes podpisala partnersko pogodbo o sodelovanju na Expu v Dubaju. Slovenski paviljon na Expu bo obogatila nova zgodba, ki jo partnerji Knauf Insulation, Riko in Sophia Academy ustvarjajo v iniciativi Living with a green heart oz. v prevodu Živeti z zelenim srcem.