Žirovska zdravstvena športna vzgoja kot primer dobre prakse za zdravje mladih generacij

Žiri, 4. decembra - Na žirovski osnovni šoli že 40 let izvajajo dopolnilni pouk športa za učence s slabo držo, prekomerno težo in nižjo telesno zmogljivostjo. V zavodu Fitlab so prepričani, da bi takšna zdravstvena športna vzgoja zlasti v času zmanjšane telesne aktivnosti zaradi epidemije lahko pomagala tudi drugim, zato so pripravili vsem dostopen spletni projekt.