V Žireh strokovnjaki med epidemijo pripravili vrsto video vadb

Žiri, 10. oktobra - V žirovski ambulanti družinske medicine Arcus Medici so v času, ko vadbe v živo niso bile mogoče, pripravili nabor vadb, s katerimi lahko posamezniki svojo telesno zmogljivost samostojno ohranjajo tudi doma. Vadbe so namenjene različnim skupinam, kot zadnjo so pred kratkim dodali tudi vadbo za starejše od 85 let.