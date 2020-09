Žiri z eno najsodobnejših športnih dvoran v državi

Žiri, 25. septembra - Občina Žiri je po telesni zmogljivosti in razgibanosti občanov med najboljšimi v državi in to kljub temu, da je bila po športni infrastrukturi doslej med najslabšimi. Dodatno spodbudo bo sedaj vsem generacijam občanov za športno udejstvovanje nudila nova, nadstandardna večnamenska športna dvorana, ki so jo danes tudi uradno odprli.