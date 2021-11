Dubajski Expo si je v živo ogledalo že skoraj 4,8 milijona obiskovalcev

Dubaj, 29. novembra - Svetovno razstavo Expo si je do danes v živo ogledalo že skoraj 4,8 milijona obiskovalcev, dodatnih 23,5 milijona pa je ogled opravilo virtualno, so sporočili organizatorji. Z dosedanjim obiskom so zelo zadovoljni, kljub pandemiji covida-19 pa še vedno pričakujejo, da si bo Expo do konca marca v živo ogledalo 25 milijonov obiskovalcev.