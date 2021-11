Slepi in slabovidni planinci osvajajo gore

Ljubljana, 26. novembra - Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je na tokratni petkovi Zoom kavici pripravila spletni pogovor na temo slepi in slabovidni planinci po slovenski planinski poti. V letošnjem letu so imeli 24 pohodov, ki se jih je udeležilo 1742 planincev. V načrtu imajo, da to pot v letu 2023 ob njeni 70-letnici zaključijo.