Gluhi bodo letos že tretjič stregli v planinskih kočah

Ljubljana, 15. junija - Letos bo že tretje leto zapored potekala vseslovenska in celoletna prostovoljska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah. Gluhi, naglušni in slišeči prostovoljci bodo v sklopu letošnje akcije stregli v devetih planinskih kočah, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS). Akcija se bo letos začela julija in bo potekala vse do oktobra.