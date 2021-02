Gluhi bodo tudi letos stregli v planinskih kočah

Ljubljana, 14. februarja - Vseslovenska akcija Gluhi strežejo v planinskih kočah bo letos potekala četrto leto zapored. Med aprilom in oktobrom jo bodo izvedli v 11 različnih planinskih kočah. Planinska zveza Slovenije k sodelovanju vabi prostovoljce, ki so se pripravljeni pridružiti akciji, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).