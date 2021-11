Na PCR-testiranje s fotografijo pozitivnega hitrega testa ali testirno ploščico

Ljubljana, 24. novembra - Do PCR-testa brez napotitve so upravičeni vsi, ki predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu hitrega antigenskega testa za samotestiranje. Za dokazovanje pozitivnega rezultata je na voljo več možnosti. Posamezniki lahko predložijo fotografijo testa z informacijo o času testiranja in osebnim dokumentom, test pa lahko prinesejo tudi s seboj.