ZN ukazali evakuacijo družinskih članov svojega osebja v Etiopiji

Washington, 23. novembra - ZN so družinskim članom svojega osebja v Etiopiji naročili, naj do 25. novembra zapustijo državo, poroča tiskovna agencija AFP. Uporniki iz Tigraya so se namreč začeli nevarno približevati prestolnici Adis Abeba, premier Abiy Ahmed pa je napovedal svoj odhod na fronto.