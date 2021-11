V Etiopiji protesti proti upornikom

Adis Abeba, 7. novembra - Več sto tisoč ljudi v Etiopiji je danes na pobudo vlade protestiralo proti upornikom iz Tigraya. V prestolnici Adis Abeba in drugih mestih so se mirno sprehodili po ulicah in tako izrazili podporo etiopski vojski v soočanju s Tigraysko ljudsko osvobodilno fronto (TPLF), poroča nemška tiskovna agencija dpa.