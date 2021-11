Uporniki iz Tigraya vse bližje Adis Abebi; ZDA umikajo diplomate

Adis Abeba, 6. novembra - Pritisk na etiopsko vlado in premierja Abiya Ahmeda se krepi, saj so uporniki iz Tigraya od prestolnice Adis Abebe oddaljeni le še nekaj sto kilometrov. Vlada poziva ljudi, naj svoje nasprotovanje upornikom izrazijo tudi na ulicah, medtem ko vojska v svoje vrste vabi nekdanje vojake. ZDA so odredile odhod nenujnega diplomatskega osebja iz države.