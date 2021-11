V Etiopiji uporniške skupine enotno proti etiopski vladi

Adis Abeba/Washington, 5. novembra - Devet uporniških etiopskih skupin je danes sporočilo, da bodo sodelovale in združile sile v boju proti etiopski vladi pod vodstvom premierja Abiya Ahmeda. ZDA so po objavi te novice že pozvale svoje državljane v Etiopiji, naj čim prej zapustijo to državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.