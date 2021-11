Po oceni četrtine zaposlenih v zadnjih treh letih v njihovi organizaciji prišlo do prevare

Ljubljana, 23. novembra - V povprečju so se v treh letih v organizacijah v zasebnem in javnem sektorju zgodili nekaj več kot trije primeri prevar in domnevnih prevar, kažejo danes predstavljeni izsledki raziskave družbe PwC. Da je v zadnjih treh letih v organizaciji prišlo do prevare oz. domnevne prevare, je sicer poročala dobra četrtina vprašanih.