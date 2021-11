Za preprečevanje prevar in korupcije pomembna javno dostopna orodja za transparentnost

Ljubljana, 17. novembra - Pri preprečevanju prevar in korupcije igrajo pomembno vlogo javno dostopna orodja za transparentnost. Nekatera orodja za zagotavljanje učinkovite in transparentne javne uprave so na današnjem dogodku v okviru mednarodnega tedna prevar predstavili predstavniki ministrstva za javno upravo, KPK in računskega sodišča.