SI-CERT s serijo Klik predstavlja spletne prevare skozi zgodbe žrtev

Ljubljana, 12. novembra - Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost SI-CERT je posnel novo video serijo Klik, v kateri spletne prevare predstavlja skozi zgodbe žrtev. S projektom želi opozoriti, da imajo lahko te prevare krute posledice, od izgube življenjskih prihrankov in finančnih dolgov, do psiholoških pritiskov in hudih osebnih stisk.