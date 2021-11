Pošta spet svari pred lažnimi obvestili o prispelih paketih

Maribor, 18. novembra - Na Pošti Slovenije uporabnike znova svarijo pred lažnimi obvestili o plačilu stroškov pošiljanja in carinjenja prispelih paketov. Kot poudarjajo, so v takih sporočilih zlorabljeni ime in logotip Pošte ter njihove hčerinske družbe PS Moj paket. Slednja naj bi bila pošiljatelj pošiljke, za katero naj ne bi bila plačana carina.