Odbor za zdravstvo potrdil predlog zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 21. novembra - Odbor DZ za zdravstvo je za obravnavo na izredni seji DZ, ki bo v sredo, ob obstrukciji dela opozicije pripravil dopolnjeni predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Poslanci LMŠ, SD, SAB in Levice so v soboto kmalu po 22. uri zapustili sejo. Kot so pojasnili, se ne strinjajo, da se seja v nasprotju s poslovnikom nadaljuje tudi po 22. uri.