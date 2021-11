Ministrstvo za zdravje izpostavlja prednosti predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, v delu opozicije z vrsto očitkov

Ljubljana, 20. novembra - Člani odbora DZ za zdravstvo iz dela opozicije so predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi v nadaljevanju današnje seje očitali nedorečenost in nejasnost, predvsem pa so pogrešali vir financiranja. A je državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Alenka Forte poudarila, da predlog v 48. členu jasno določa obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.