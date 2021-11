Zpiz z več predlogi k dopolnitvi zakona o dolgotrajni oskrbi

Ljubljana, 18. novembra - Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je na današnji seji sveta zavoda sprejel več predlogov k zakonu o dolgotrajni oskrbi. Predlogi se nanašajo na dodatek za pomoč in postrežbo, način financiranja zakona in s po oceni sveta Zpiz prekratkimi roki za začetek izvajanja zakona po njegovem sprejetju.