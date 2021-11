Kustečeva po drugi interpelaciji: Dajem zavezo za odgovorno ravnanje na resorju še naprej

Ljubljana, 20. novembra - Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v izjavi za medije po že drugi uspešno prestani interpelaciji dejala, da bo še naprej odgovorno delovala na področju šolstva. Poudarila je, da resor izobraževanja ni bil moderniziran tako rekoč že 30 let, zato je "več kot potreben razmislek in temeljita sprememba na samem resorju".