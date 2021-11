Opozicija vztraja pri očitkih zoper Kustečevo, poslanci DeSUS se o podpori interpelaciji še niso odločili

Ljubljana, 19. novembra - V poslanskih skupinah LMŠ, SD, Levice, SAB in NeP vztrajajo pri očitkih iz interpelacije, ki so jo vložili zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec. Do nekaterih njenih ravnanj so kritični tudi v poslanski skupini DeSUS, kjer bodo odločitev o morebitni podpori interpelaciji sprejeli do nocojšnjega glasovanja.