V koalicijskih poslanskih skupinah ne bodo podprli interpelacije Kustečeve

Ljubljana, 19. novembra - V koalicijskih poslanskih skupinah so ob obravnavi interpelacije zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec napovedali, da interpelacije ne bodo podprli. Ministrica je po njihovem prepričanju v času epidemije covida-19 sprejemala ustrezne in nujne ukrepe ter zagotovila pouk ves čas. V SNS so očitke označili kot neumnosti.