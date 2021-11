Inštitut 8. marec Kustečevi očita, da ji je vseeno za pravice žensk

Ljubljana, 19. novembra - V Inštitutu 8. marec ministrici za izobraževanje, znanost in šport Simoni Kustec očitajo, da ji je v resnici vseeno za pravice žensk. "Ker vam v resnici gre samo za vas in za vašo moč," so zapisali v izjavi za medije. Dodajajo, da kritike njenega dela ne slonijo na dejstvu, da je ženska, ampak na dejstvu, da je izjemno slaba ministrica.