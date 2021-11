Univerze in inštituti s skupnim pozivom k cepljenju

Ljubljana/Koper, 18. novembra - Članice Rektorske konference in člani Koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije so sprejeli skupni poziv k cepljenju proti covidu-19. V sporočilu za javnost so poudarili pomen skupnega boja proti epidemiji covida-19. Ko iščete odgovore na vprašanja v zvezi z epidemijo in cepljenjem, iščite verodostojne vire informacij, so pozvali.