ZSSS se je zaradi neurejenega postopka za prijavo poklicnih boleznih obrnila na ILO

Ljubljana/Ženeva, 17. novembra - ZSSS je proti državi vložila pritožbo na ILO zaradi kršitve 11. člena konvencije o varstvu pri delu, ki govori o pravici do varnosti in zdravja pri delu. Ni namreč sprejela ustreznega predpisa, po katerem bi bilo mogoče prijavljati veliko večino poklicnih bolezni. Njihovo preprečevanje je zato neučinkovito in nesistematično, so navedli.