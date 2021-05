Del opozicije z novelo pokojninskega zakona za širše priznavanje poklicnih bolezni

Ljubljana, 21. maja - Skupina 43 poslancev LMŠ, SD, Levice, SAB in poslanske skupine nepovezanih poslancev je v DZ danes vložila predlog novele pokojninskega zakona, s katerim bi omogočili pripoznavanje poklicnih bolezni. Na ta način bo pravico do priznanja poklicne invalidske pokojnine prejela širša skupina invalidsko upokojenih. Sindikati so izrazili podporo predlogu.