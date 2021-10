Objavljena uredba o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar

Ljubljana, 16. oktobra - Minister za zdravje Janez Poklukar ter minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj sta izdala odredbo o določitvi vrst in stopenj telesnih okvar. Seznam okvar je med drugim podlaga za odločanje v postopku glede pravice do invalidnine, so sporočili z ministrstva za zdravje.