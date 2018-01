Predlog pravilnika bo določil ugotavljanje poklicne bolezni, za podjetnike je nesprejemljiv

Ljubljana, 31. januarja - Predlog pravilnika o poklicnih boleznih, ki ga je pripravilo ministrstvo za zdravje in naj bi bil kmalu usklajen s socialnimi partnerji, določa postopek ugotavljanja take bolezni. Na tej podlagi bi bilo mogoče uveljaviti pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. A predlog je za obrtnike in podjetnike nesprejemljiv.