Kustečeva v petek na zagovor pred poslanci, interpelacija tudi v drugo najverjetneje ne bo uspela

piše Lara Draškovič

Ljubljana, 17. novembra - DZ bo v petek odločal o interpelaciji ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec, ki so jo vložile opozicijske LMŠ, SD, Levica, SAB in nepovezani poslanci. Za uspeh interpelacije je potrebnih 46 glasov poslancev, vlagateljice jih imajo skupaj le 43, zato je, kot kaže, uspeh že druge interpelacije zoper Kustečevo, malo verjeten.